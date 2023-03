Un fulmine colpisce l'aereo, il volo ritarda di otto ore tra le proteste dei passeggeri: «La sicurezza dei passeggeri prima di tutto»

Un guasto tecnico al veivolo e il ritorno a casa si protrae con un ritardo di otto ore. Disavventura questa mattina per i passeggeri del volo Rynair FR 5842I in partenza da Roma Fiumicino con destinazione Brindisi. Il volo sarebbe dovuto atterrare a Brindisi alle 12,25 ma per un guasto tecnico è stato bloccato nell'aeroporto di partenza. Disagi per i passeggeri, che per ore hanno affollato il gate in attesa di ricevere notizie. Tra loro anche una dottoressa della Guardia Medica con la fretta di rientrare per un turno fissato per le 20.

L'episodio

A quanto pare nella tratta precedente, il volo è stato colpito da un fulmine, motivo che ha spinto il comandante del volo Rynair a richiedere l'assistenza necessaria per affrontare nuovamente il viaggio. «La sicurezza dei passeggeri viene prima di tutto - fanno sapere da Aeroporti di Puglia. Si è trattato di una procedura che non si poteva derogare». Il volo, secondo il tracking di Aeroporti di Puglia, atterrerà a Brindisi alle ore 20.27.