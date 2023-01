Volantini nazisti all'esterno del parco: indagini della Digos

Indagini in corso da parte degli agenti della Digos di Brindisi, a seguito del rinvenimento all'esterno di Parco Di Giulio di due volantini di stampo nazista, entrambi con la riproduzione di una svastica, di cui uno con un’illustrazione razzista e antisemita. La scoperta è stata fatta nella mattinata di oggi in via Bruno Buozzi, all'esterno del polmone verde cittadino. Si tratta di due fogli formato A4 attaccati con del nastro isolante su una cassetta dell’Enel. Un volantino riporta la scritta “Italiani, alzate la testa”, insieme all'indirizzo Url di una pagina web dell'estrema destra americana, all'interno della quale risultano pubblicate foto che ritraggono Eva Braun, moglie di Hitler.

Gli agenti della Digos della questura di Brindisi, che indaga sul ritrovamento, hanno acquisito i due volantini ed avviato l'attività investigativa per risalire agli autori dei due manifesti.