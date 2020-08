Vìola i domiciliari per aggredire e derubare un'anziana: arrestato

Ultimo aggiornamento: 14:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Evade dai domiciliari. E poco dopo aggredisce e ferisce un'anziana, per derubarla di una collanina. Ma la sua fuga è brevissima. I carabinieri della Stazione di Brindisi Casale lo hanno individuato e arrestato, in flagranza di reato per evasione e rapina: così è finito nuovamente nei guai un 47enne del posto, Francesco Greco, già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.L’uomo, nella mattinata di ieri, dopo essere evaso dal suo domicilio, ha spinto alle spalle una donna 76enne, facendola cadere a terra per poi derubarla della collana in oro che portava al collo, del valore di circa mille euro, strappandogliela di dosso. I militari hanno raggiunto prontamente la vittima e dalla descrizione fornita hanno riconosciuto Greco quale autore del reato, rintracciandolo subito dopo presso la sua abitazione, ancora in possesso della refurtiva, che è stata restituita integra alla legittima proprietaria. In seguito all’aggressione, la vittima ha riportato alcune ecchimosi. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, dopo le formalità di rito, il 47enne è stato nuovamente sottoposto agli arresti domiciliari, ma con una denuncia in più a suo carico.