Positivi al coronavirus andavano a lavorare nei campi: nei guai tre braccianti agricoli

BRINDISI - Erano positivi al coronavirus ma andavano comunque a lavorare nei campi. Si tratta di due donne e una uomo, albanesi, conviventi, braccianti a giornata, che sono stati individuati e denunciati dai carabinieri. E' accaduto a Villa Castelli, in provincia di Brindisi. I tre erano stati posti in isolamento con provvedimento della Asl di Brindisi dopo che erano risultati positivi al tampone. Sono stati fatti tornare in isolamento e sono stati rintracciati tutti coloro con cui sono stati in contatto per l'attivazione delle procedure di quarantena.

In tutta la provincia di Brindisi, tra l'altro, sono state multate altre 17 persone dai carabinieri per la violazione del divieto di assembramento e del corretto uso della mascherina, oltre che per la violazione delle norme previste per le modalità di ingresso nei luoghi di lavoro.

Sono state altresì controllate 7 attività e avanzata la proposta di una chiusura amministrativa.

