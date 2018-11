Assicurazione truffata con falsi incidenti:denunciati in 22

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Al termine di un’attività d’indagine, scaturita da una serie di denunce-querele presentate nel corso di quest’anno da una compagnia assicurativa, con sede centrale a Roma, i carabinieri della stazione di Villa Castelli, in provincia di Brindisi, hanno denunciato 22 persone, in qualità di proprietari, conducenti degli autoveicoli e amministratori di società di noleggio di autovetture, con l’accusa di fraudolento danneggiamento di beni assicurati.Gli investigatori sono riusciti ad accertare che gli individui in questione hanno richiesto rimborsi alla compagnia assicurativa interessata per 20 finti incidenti stradali in Campania, nelle province di Napoli, Caserta ed Avellino. In alcuni casi, oltre al risarcimento dei danni per le auto coinvolte, c’è chi ha chiesto anche risarcimenti per lesioni personali del tutto inventate.