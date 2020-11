Bomba carta esplode nella notte: danneggiata un'auto

BRINDISI - Una bomba carta è esplosa nella notte in via Remo, al rione Commenda di Brindisi. La deflagrazione ha danneggiato una vettura parcheggiata lungo il marciapiede. Si tratta di una “Renault Megane” di proprietà di una donna del posto. Il boato è stato udito in tutto il quartiere all'1.30. Sul posto sono accorsi gli agenti della questura di Brindisi. Indagini sono in corso per risalire ai responsabili e fare chiarezza sul movente del gesto. Al vaglio degli investigatori anche le immagini riprese dalle telecamere della zona.

Ultimo aggiornamento: 11:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA