Sfiammate dal petrolchimico,il sindaco: «Basta, ora via le torce»

BRINDISI - Torna ad accendersi, dopo la recente fermata generale per la manutenzione degli impianti del petrolchimico, la torcia Versalis. E torna ad infiammarsi in città il dibattito su industria ed inquinamento, col sindaco Riccardo Rossi che chiama in causa il governo per chiudere una volta per tutte, dopo l’era del carbone, anche quella della “plastica sporca”.

La sfiammata, ha esordito Rossi, «visibile da Lendinuso alle marine di...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati