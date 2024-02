Vernice spray sull'antica torre. Uno sfregio per la comunità

“Buonanotte, un bacio amore mio” non è il testo di una chat ma alcune delle frasi scritte con la bomboletta spray su un fianco dell’antica Torre Testa in località Giancola. Forse una delle torri più belle del litorale nord di Brindisi per la sua posizione sulla punta di una lingua di terra che si allunga nel mare per scrutare l’orizzonte, immersa nella macchia mediterranea.

Lo scenario



Nel raggiungerla si possono apprezzare rare specie vegetali con i loro profumi senza tempo. L’anno scorso il paesaggio con la torre venne scelto dalla Regione per uno spot di sensibilizzazione contro l’abbandono dei rifiuti, tra i protagonisti c’erano i Boomdabash e Gianni Ciardo. Lo scenario di Giancola era rappresentativo delle belle cartoline pugliesi da non deturpare, ma oggi purtroppo è la torre stessa ad essere oggetto di vandalizzazione.

Sono diverse le scritte apparse di recente, probabilmente per festeggiare un amore con una data che sarà significativa per l’autore, ma uno sfregio per una comunità intera. Un comportamento che è il segnale d’allarme di quanto sia urgente presidiare i luoghi storici e naturali. L’area è stata definita Sic - Sito di importanza comunitaria - un luogo riconosciuto dall’Europa per la presenza di interessanti specie vegetali ed animali, quindi da tutelare per garantire la biodiversità. «Torre Testa era posta alla foce di un canaletto detto Giancola - si legge nei cartelli turistici presenti sul luogo -, dal quale turchi e corsari potevano rifornirsi di acqua dolce per proseguire i loro nefasti viaggi».

Oggi a fare da guardia a questo patrimonio ci sono solo alcuni cani randagi che affrontano i visitatori correndogli incontro e abbaiando, di certo non festosi, infatti sono in molti a darsela a gambe levate. Anche a questa situazione bisognerebbe porre rimedio per la sicurezza dei cani stessi e dei frequentatori dell’area naturale.



La buona notizia

E' che gli interventi di valorizzazione dell’area ci sono grazie al progetto “La Rete ecologica regionale dal torrente Giancola al bosco del Compare” finanziato dalla Regione con 1.6 milioni di euro della misura 6.6 del Por “Realizzazione di progetti per la rete ecologica regionale”. Quello che si spera e che vengano messi tutti in cantiere al più presto.