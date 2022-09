Quando la bellezza è un’affare di famiglia. Maddalena Cannone è la mamma della nuova Velina “mora” di Striscia la Notizia. Lei e Cosmary, sono due gocce d’acqua. C’è fermento in questi giorni in casa di Fasanelli, la giovane ballerina brindisina scelta come velina per il più noto tg satirico d’Italia, che andrà in onda a partire dal prossimo 27 settembre. La famiglia è in attesa di vedere l’esordio di Cosmary negli studi Mediaset al fianco di Alessandro Siani e Luca Argentero, i nuovi conduttori della tredicesima edizione del programma.

L'attesa

«In famiglia siamo tutti emozionati, stiamo aspettando con ansia il prossimo 27 settembre- dice mamma Maddalena Cannone- ovviamente quella sera ci riuniremo tutti a casa mia. Del resto è facile, abitiamo nell’estrema periferia di Brindisi. Nello stesso stabile c’è tutta la mia famiglia, quindi ceneremo insieme ed aspetteremo di vedere Cosmary a Striscia». La ragazza a soli 22 anni si è già fatta conoscere nel mondo dello spettacolo per aver partecipato a diversi concorsi di bellezza e programmi tv sino all’ultimo quello di “Amici”, firmato e condotto da Maria De Filippi. Nonostante la sua giovane età la ragazza ha alle spalle anni di preparazione e duro lavoro che l’hanno portata a farsi notare.

«Cosmary si è preparata tanto, ama la danza- dice la sua mamma- e la studia sin da quando era una bambina. Ricordo ancora quando a soli tre anni e mezzo la portavo a lezione dalla maestra Maria Chiara Di Giulio, all’Accademia delle Danze. Spesso si addormentava in auto». Cosmary può vantare una lunga preparazione presso l’Accademia della maestra Di Giulio che l’ha seguita sino alla fine. Ma la notizia della sua partecipazione a Striscia è arrivata come un fulmine a ciel sereno e per due mesi la famiglia, così come prevedeva il contratto, ha dovuto mantenere il segreto.

«È successo questa estate- racconta la mamma di Cosmary- mia figlia aveva fatto dei casting per Mediaset ma in realtà non sapeva per quale programma. Poi un giorno ci ha detto che l’avevano chiamata per dirle che era stata scelta come la nuova velina mora di Striscia la notizia. È stato incredibile, stavamo esplodendo dalla gioia ma al tempo stesso non potevamo dirlo a nessuno, almeno sino a quando non ci avesse autorizzato la produzione. Sono stati due mesi lunghissimi. Inoltre, devo essere sincera, non ce lo aspettavamo. La notizia ci ha davvero colto di sorpresa, persino il fratellino di Cosmary, che ha 14 anni, non ci stava credendo quando glielo abbiamo detto». La stessa ragazza solo qualche giorno fa ha potuto dare libero sfogo al suo entusiasmo ed attraverso un post su Instagram ha scritto: «Che dire, ancora tutto da metabolizzare, stavo implodendo, avrei voluto gridarlo al mondo da subito, e ora finalmente posso dirlo…Sarò la nuova Velina mora di Striscia la notizia. Striscia la notizia è una grande famiglia e io già ne sento parte. E’ un sogno che si realizza. Non vedo l’ora di iniziare».

Ora Cosmary è impegnata a prepararsi per il suo esordio a Striscia non è facile mettersi in contatto con lei ma la sua mamma la sente costantemente, tutti i giorni. «Non è facile avere una figlia lontano da casa - dice la mamma. «Ci sentiamo continuamente. Io sono una mamma un po’ ansiosa ma lei lo sa, sa che deve rispondere sempre. L’ho sentita poco fa, stava lavorando. Mi basta anche un messaggio. Poi lei dice che sta bene, che “Striscia la notizia” è come una grande famiglia. C’è rispetto e armonia. Devo anche dire che Cosmary ha un grande spirito di adattamento, è abituata a lavorare sodo e alla disciplina e questo le consente di stare sempre bene con la gente con cui lavora. È una ragazza molto matura per la sua età».