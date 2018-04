Dopo due anni di “esilio” a Bari si veleggia nel mare di Brindisi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giornata di rodaggio per la 16^ edizione dello Snim che ieri ha aperto i battenti senza taglio del nastro o conferenza d’apertura con passerelle istituzionali molta sobrietà e dedizione al business hanno caratterizzato l’opening. Tanti i curiosi che si sono avvicinati al Porticciolo turistico di Brindisi che ospita, quest’anno, nuovamente dopo 7 anni, la manifestazione dedicata alla nautica. La kermesse è invece tornata in città dopo un “esilio” di due anni a Bari, dove il Salone del mare è stato ospitato presso i locali del quartiere fieristico.Alla spicciolata sono arrivati, invece, e sono entrati convinti a visitare gli stand gli addetti ai lavori e i veri amanti del mare che possiedono o intendono acquistare una imbarcazione. Insomma, quello che volevano e chiedevano da anni gli standisti a questa manifestazione. I brindisini, complice una giornata praticamente estiva, e il ticket d’ingresso di 7 euro e 2 di parcheggio, di cui molti si sono dichiarati ignari, hanno preferito riversarsi nei parchi e sulle spiagge. Insomma lo Snim è tornato ad essere fiera di settore.Qualche dettaglio da collaudare sono gli ingressi alle altre aree del “Marina” non interessate alla fiera che devono prevedere l’accesso libero ai fruitori degli uffici e del ristorante, questione già in serata messa a punto con la security come ha assicurato l’organizzazione. La location, tra le altre cose, come previsto si è dimostrata all’altezza della situazione: le barche in mare, attraccate lungo i due moli a destra dell’ingresso, fornivano un colpo d’occhio davvero esaltante.Nella piazzetta del porticciolo allestiti gli stand delle 15 aziende di prodotti tipici e i tavolini per degustarli. Le aziende sono tutte appartenenti al marchio Salento D’Amare che si caratterizza per l’indicazione dell’area geografica e rappresenta un utile strumento per distinguere e differenziare, sul mercato, un paniere di prodotti e di servizi di imprese plurisettoriali: dalla gastronomia ai vini.Circa 70 gli standisti dalle 5 regioni del sud Italia previste: yacht, gommoni, canoe e accessori per la nautica.