Vela d'altura, il Campionato sarà un volano per il turismo locale

Il Campionato Italiano di Vela d'Altura è pronto a solcare le acque delle nostre coste, portando con sé una serie di ricadute positive per il territorio dal punto di vista turistico. Con le vele al vento e i migliori equipaggi provenienti da tutto il paese, questo evento sportivo non solo promuove la passione per la vela d'altura, ma offre anche un'opportunità unica per la nostra regione di brillare sul palcoscenico nazionale. Si terrà a Brindisi, dal 24 al 29 giugno, il campionato italiano di vela d’altura, con l’organizzazione che lavora sotto le insegne del Circolo della vela.

Il capoluogo

Attende decine di imbarcazioni cabinate, con una lunghezza tra nove e sedici metri che arriveranno da ogni angolo della penisola. A bordo, ci saranno equipaggi formati dai migliori velisti italiani: nella disciplina, infatti, ci sono atleti che hanno partecipato più volte ai Giochi olimpici, così come sportivi che sono saliti a bordo della barche di Coppa America. Insomma, il meglio che il panorama nazionale di questa specialità ha da offrire. Le ricadute turistiche saranno molteplici: dagli alberghi e ristoranti che vedranno un aumento della domanda di alloggio e ristorazione, alle attività commerciali che beneficeranno di un maggiore afflusso di visitatori. Il campionato italiano giunto alla sua trentesima edizione, sarà una sorta di onda lunga che partirà dalla trentottesima edizione della Brindisi Corfù, che invece si terrà tra il 9 e l’11 giugno di quest’anno.

L'appuntamento

Consolidato nel calendario estivo del capoluogo, con una serie di eventi collaterali ad accompagnare il cammino di avvicinamento alla partenza. Sono in corso di definizione, invece, gli appuntamenti di contorno ai giorni in cui Brindisi potrà essere, di fatto, la “Capitale della Vela italiana 2024”. Al momento, ci sono già degli eventi dedicati agli atleti, come dei pasta party ed una festa per gli equipaggi con musica e prodotti tipici. Ma si attende il protocollo con la Federazione per valutare anche altre iniziative, come quella di portare qualcosa in città. Per questo e per gli altri eventi attorno al mare, ci sarà il supporto della Regione Puglia, delle istituzioni locali e delle aziende che guardano da vicino lo sport e la crescita del territorio brindisino. Il programma, infatti, è variegato: si presenteranno tutte insieme oggi pomeriggio alla Bit le due iniziative veliche assieme al Campionato mondiale di F2 di motonautica, organizzato dal Circolo nautico Porta d’Oriente, che si terrà dal 28 al 30 giugno. Quindi, la Brindisi – Valona, organizzata dalla sezione brindisina della Lega navale italiana, che si terrà invece tra il 4 ed il 6 luglio. Infine, lo Snim, il Salone Nautico di Puglia, previsto tra il 10 ed il 14 ottobre di quest’anno. A farsi promotore di questo “sistema” è stato Giuseppe Danese, che è al comando del Circolo nautico Porta d’Oriente. Con lui, ci saranno anche i rappresentanti degli altri eventi: Gaetano Caso per il campionato italiano e la Brindisi – Corfù, Salvatore Zarcone per la Lega Navale di Brindisi e Giuseppe Meo per lo Snim. Parallelamente, ci saranno i rappresentanti delle istituzioni locali e non solo: parlamentari come Mauro D’Attis, il Comune con il sindaco, Giuseppe Marchionna, e l’assessore alle Attività Produttive, Luciano Loiacono, così come gli esponenti di Camera di Commercio (il commissario Antonio D’Amore) e Regione (il delegato del presidente Michele Emiliano, Francesco Mastro). «Volevamo rafforzare – ha dichiarato Danese - l’idea di mettere gli sport del mare sotto un unico cartello ed abbiamo ricevuto subito l’adesione del Comune”.