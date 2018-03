È stata corsa ai vaccini: Lecce e Brindisi primi nella Regione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Il record di bambini tra i 0 e i 6 anni vaccinati spetta a Lecce e provincia, con il 93,54% di copertura complessiva, poco dietro segue Brindisi (93,21%), che a sua volta precede Taranto (92,47%).È quanto emerge dall’ultimo report fornito dalla Regione Puglia sull’attuazione della legge nazionale sull’obbligo vaccinale, che prevede l’esclusione da scuola per i piccoli non immunizzati tra 0 e 6 anni. In media, la Puglia ha raggiunto una copertura del 90,76% nella fascia di età più delicata, quella tra 3 mesi e 5 anni, con la provincia di Foggia fanalino di coda con appena l’83,52% dei bambini vaccinato, ben sotto la media regionale e nazionale.L’altra novità riguarda la possibilità per i presidi delle scuole materne e asili nido di attuare legge e non accettare in classe i piccoli non vaccinati: infatti, attraverso il sistema informatico Giava, messo a disposizione dalla Regione Puglia, è possibile consultare gli elenchi degli inadempienti e intervenire. Questo servizio, accessibile via internet solo dai presidi, consente da un lato il caricamento dei file degli elenchi degli iscritti e dall’altro lo scaricamento dei file riportanti, per ognuno degli iscritti segnalati, l’esito delle verifiche dell’assolvimento dell’obbligo vaccinale. Al 19 marzo sono già 576 i dirigenti scolastici che si sono registrati per avere accesso e 1.430 gli elenchi degli alunni caricati sul sistema. La nuova legge sull’obbligo vaccinale ha funzionato in Puglia, fatta eccezione per il territorio di Foggia dove è più forte la presenza di associazioni “No Vax”.Dai dati aggiornati a marzo emerge che l’obiettivo che il governo nazionale si era posto, cioè quello di riportare a livello di guardia la percentuale di copertura vaccinale, è stato raggiunto: mediamente, nella nostra regione, è stato “recuperato” quasi il 10% dei bambini. Cosa significa? Si tratta di piccoli tra 2 e i 6 anni che sino a giugno del 2017 non erano stati vaccinati e che, dopo l’introduzione della legge, sono stati sottoposti alla profilassi.