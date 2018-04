Vaccino entro 10 giorni. «Ritorni a gennaio»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lunghe ore d’attesa e file interminabili: il centro vaccini della Asl di Brindisi è nel caos totale. Rischia il collasso l’unica struttura in tutta la città di Brindisi adibita alle vaccinazioni, nella struttura del Di Summa: qui ogni giorno si riversano decine e decine di persone, principalmente minori, in attesa di essere sottoposti a vaccinazione, un’attesa che si trasforma, per gran parte di loro, in una lunga odissea. «Sono qui dalle nove del mattino, dopo tre ore e mezza mia figlia non è stata ancora chiamata»: a parlare è una donna con una ragazzina di 12 anni, è una dei tanti minori a cui la scuola ha inviato una lettera di invito alle vaccinazioni. Si tratta della campagna vaccinazioni per gli adolescenti dai 12 ai 18 anni: la nuova legge prevede che tutti gli adolescenti siano stati sottoposti sia ai richiami di vaccinazioni già effettuate nell’infanzia, sia alle nuove vaccinazioni da effettuare specificamente in questo periodo della vita. Con l’approvazione del decreto sui vaccini, il numero della profilassi obbligatoria in Italia è aumentato. Da una parte le scuole che impongono, come da norma, le vaccinazioni entro dieci giorni, dall’altra le lunghe attese e l’impossibilità di sottoporsi alla profilassi obbligatoria in tempi brevi. Bisognerà infatti attendere il gennaio del 2019.Per avere un quadro di insieme e non essere impreparati, ecco un Calendario vaccinale, incluso nel Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale (Pnpv) 2017-2019, approvato in Conferenza Stato-Regioni con Intesa del 19 gennaio 2017 ed inserito nel Dpcm sui Livelli essenziali di assistenza (Lea).Sapere quando vanno effettuate le vaccinazioni obbligatorie è importante anche perché l’obbligo vaccinale è requisito necessario per l’ammissione all’asilo nido e alle scuole dell’infanzia. Per i minori da 0 a 16 anni si è passati da 4 a 10 vaccinazioni obbligatorie. Si tratta dei vaccini contro poliomielite, tetano, difterite, epatite B, Haemophilus influenzae B, pertosse, morbillo, parotite, rosolia e varicella. Questi vaccini devono essere somministrati tutti ai nati dal 2017. Per l’anti-poliomelitica, l’anti-difteritica, l’anti-tetanica e l’anti-pertosse il richiamo del vaccino è previsto a 6 anni. Sei di questi vaccini (poliomielite, tetano, difterite, epatite B, Haemophilus influenzae B e pertosse) saranno somministrati mediante vaccinazione esavalente, gli altri 4 vaccini con una vaccinazione tetravalente. Le vaccinazioni sono offerte gratuitamente e attivamente dal Servizio sanitario nazionale (Ssn), per alcune è previsto anche l’obbligo per specifici anni di nascita.