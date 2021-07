La leggenda del basket fa tappa a Brindisi

Breve tappa a Brindisi per il simbolo del Nba, Magic Johnson. Questa mattina il campione di basket statunitense in compagnia della famiglia ha fatto scalo in città. Una vacanza iniziata a Venezia a bordo del super yacht Siren gestito dalla Acquera Yachting con agente locale Massimo Quarta. A disposizione del gigante buono sei cabine, attrezzature acquatiche per tutti i divertimenti, una sala cinema e una piccola spa. Un hotel super lusso sull'acqua per un costo settimanale di 490mila euro. Un approdo velocissimo per il campione statunitense che ha ringraziato tutto lo staff a bordo ripromettendosi di tornare preso in vacanza in Puglia. Una volta a terra il simbolo dell Nba ha raggiunto a bordo di alcune auto private l'aeroporto Papola Casale dove ad attenderlo c'era un jet privato per raggiungere Napoli.

Non è la prima volta che la leggenda del basket decide di trascorrere un periodo di vacanza in Italia. Due anni fa a Capri ci fu una grande festa in occasione dei suoi sessant'anni.