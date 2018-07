Vende sul web, incassa l'acquisto ma non consegna la merce: nei guai

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ha venduto online una macchina troncatrice ma pur avendo riscosso il pagamento non ha mai spedito l’acquisto all’acquirente: per questo motivo i carabinieri di Tuturano, in provincia di Brindisi, hanno denunciato per truffa un uomo 34enne di Crotone.L’uomo, dopo aver messo in vendita la macchina troncatrice su un social network al prezzo di 530 euro, ha riscosso la somma mediante transazione su carta prepagata “post pay” a lui intestata, senza poi spedire la merce all’acquirente, un 72enne di Brindisi. Vani si sono rivelati i tentativi effettuati da quest’ultimo di contattare il “venditore”.