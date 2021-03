Schianto contro un ulivo sulla provinciale: muore un 71enne, grave il figlio

BRINDISI - Tragico schianto contro un albero di ulivo lungo la provinciale San Donaci-Tuturano. A perdere la vita un 71enne (A. L.), sbalzato fuori dall'abitacolo per circa 40 metri, a seguito del violento impatto.

L'incidente si è verificato intorno alle 7.45 di questa mattina, un centinaio di metri prima della stradina che conduce al bosco Colemi, nelle campagne di Brindisi. Per l'uomo, residente a San Donaci, non c'è stato nulla da fare. Vani, infatti, i tentativi di salvarlo da parte dei medici del Servizio 118, accorsi sul posto. Alla guida della vettura, una Volkswagen Golf, diretta verso Tuturano, il 27enne M. L, figlio della vittima. Il giovane è stato trasportato d'urgenza e in condizioni gravissime presso l'ospedale Perrino, dove è stato ricoverato in prognosi riservata. Sul posto anche gli agenti del Comando di Polizia locale di Brindisi, per i rilievi e gli accertamenti che dovranno chiarire cause e dinamica dell'incidente. Il giovane conducente avrebbe perso il controllo dell'auto, che finita fuori strada è andata poi a sbattere contro l'albero. Il comando della polizia locale del capoluogo ha informato il magistrato di turno, Gualberto Buccarelli, che ha disposto ispezione cadaverica prima della rimozione della salma.