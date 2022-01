Brindisi, il mare e la storia: così la città è in vetrina

Brindisi come caso di studio su alcuni media nazionali, soprattutto nella chiave del suo rapporto con il mare. Sabato, infatti, è andato in onda un servizio che ha avuto ad oggetto il capoluogo adriatico, all’interno del magazine della testata giornalistica regionale della Rai chiamato “Bellitalia”, una rubrica che è incentrata proprio sulla scoperta di alcune località del nostro Paese. In particolare, il contributo video ha messo il proprio...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati