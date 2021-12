Turismo, tra le perle italiane per il the Guardian c'è Brindisi

BRINDISI - L’eleganza del lungomare Regina Margherita, il castello Alfonsino e il fascino del centro storico: Brindisi continua a far parlare di sé. Il noto quotidiano indipendente britannico The Guardian, sempre attento alle tendenze del turismo e del costume di tutto il mondo, ha incoronato Brindisi e Cefalù tra le località del sud Italia assolutamente da non perdere.

L'articolo

In un ampio articolo che ne ricostruisce la storia, vengono esaltati il patrimonio architettonico, culturale e naturalistico del nostro capoluogo. Una sorprendente scoperta per la giornalista Liz Boulter che quest’estate ha girato in lungo e il largo il Bel Paese per conto del tabloid inglese, facendo tappa anche in città. Pieno d’orgoglio il sindaco della città Riccardo Rossi, che ha affidato ai social la sua gioia. «Per il popolare quotidiano britannico - scrive il primo cittadino sulla pagina Facebook - Brindisi e Cefalù sono due gioielli dell’Italia del Sud tra le più belle scoperte del 2021. Destinazioni che hanno così tanto da raccontare e mostrare che una sola visita non basta, considerando che racchiudono entrambe un patrimonio naturalistico, storico, architettonico e artistico di inestimabile valore. Un importantissimo riconoscimento per la nostra città».