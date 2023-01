Tuffo di Capodanno, record di "bagnanti": in più di 300 si sono tuffati alla Conca

La carica dei 300 per il Tuffo di Capodanno. L'evento che come da tradizione celebra l’inizio del nuovo anno a Brindisi ha raggiunto un primo obiettivo che si erano prefissatati gli organizzatori: superare la soglia dei 300 tuffatori. E quest'anno sono stati 369.

Più di 300 si sono tuffati alla Conca

I partecipanti si sono radunati alle 10.30 di oggi, per un appuntamento che è ormai giunto alla sua edizione numero tredici, organizzata da “Summertime animazione e spettacolo”. La cornice è sempre la solita, quella della Conca: sin dalla prima edizione del 2010, infatti, il caratteristico lido sul litorale nord è stato il luogo di ritrovo per questa manifestazione goliardica. L’entrata in acqua alle 11, subito dopo la benedizione delle acque da parte del parroco di Santa Maria del Casale don Giovanni Prete. Poi un brindisi augurale per il nuovo anno. Tra le novità di quest’anno, la ripresa dell’evento dall’alto trasmesse dai suoi droni con a bordo macchina fotografica e telecamera, per catturare i momenti più significativi dell’evento.

La raccolta fondi

L’appuntamento con il Tuffo si lega anche ad una serie di tradizioni consolidate, come quello della raccolta fondi per beneficenza con alcune associazioni del luogo. Per quest’anno il beneficiario sarà il progetto di vita dei ragazzi con disabilità ospiti della comunità “Eridano Dopo Di Noi” gestito dalla Cooperativa Sociale “Eridano” di Brindisi. Altro punto fermo del Tuffo di Capodanno, quello identificato come “gemellaggio morale” con una manifestazione molto simile, il Tuffo di Capodanno – Città di Viareggio organizzato in Toscana dall Escape Tuscany Triathlon del Presidente Aldo Angeli. Tratto comune ai due eventi è lo slogan presente sulle cuffie, ovvero “Hai Freddo?…Stay home”. L’evento ha il patrocinio del Comune di Brindisi e allo stesso tempo è collegato al brand di destinazione “Sea Brindisi”, con cui sono pubblicizzati gli eventi più significativi del calendario cittadino.

A Taranto

A Lido Gandoli, a Taranto, invece ieri è andato in scena il bagno di fine d’anno. Atleti, membri di diverse associazioni e semplici (ma temerari) cittadini ieri a mezzogiorno in punto hanno salutato il 2022 con un tuffo.