Brindisi, tuffo di Capodanno per salutare il 2022: versione ridotta, ma tradizione rispettata

Un appuntamento più intimo quello del "Tuffo di Capodanno” 2022. Ma rispettato. Primo bagno a Brindisi nelle acque della “Conca”, per il tradizionale evento brindisino, che si è svolto nel rispetto di quanto riportato nel Decreto Legge Festività dello scorso 23 dicembre. La XII Edizione del “Tuffo” privato così della consueta grande festa di preparazione all'entrata in acqua dei numerosi goliardici che ogni anno aderiscono alla manifestazione, per lasciare spazio ad una cerimonia più sobria, priva di pubblico e con la limitata presenza dello staff dell'evento, ma caratterizzata da quegli elementi essenziali che da anni lo contraddistinguono. Presenti i vertici locali della Onlus “Tourette Italia”, beneficiaria della raccolta fondi di quest’anno, che si occupa di sopperire alle difficoltà comunemente incontrate da chi è affetto dalla Sindrome di Tourette e dai suoi familiari; la benedizione delle acque a beneficio della città di Brindisi e dei suoi cittadini ad opera del parroco della comunità di “Santa Maria del Casale”, don Giovanni Prete, del momento del ricordo di quanti ci hanno lasciato nel corso del 2021 e della celebrazione, per il sesto anno consecutivo, dell'ormai consolidato “Gemellaggio Morale” con il Tuffo di Capodanno “Città di Viareggio”, organizzato in Toscana dall’Asd “Escape Tuscany Triathlon”.

I numeri

Di contro l’edizione 2022 dell'iniziativa curata da “Summer Time”, con il patrocinio del Comune di Brindisi, ha comunque conquistato il record assoluto di iscrizioni, una vera e propria pioggia di consensi che, già dopo tre settimane aveva superato ogni aspettativa. La sottoscrizione di partecipazione all’evento senza scopo di lucro, da sempre legata alla solidarietà, ha subito una notevole crescita esponenziale portando ad oltre 200 (di cui 73 donne e 19 minori) il numero di tuffatori.