Tsunami demografico: la provincia di Brindisi perderà 60mila abitanti in 18 anni

Abbiamo un problema strutturale rilevante, che non possiamo fare finta di non vedere: si chiama demografia». Così Lorenzo Bellicini, direttore del Cresme, Centro ricerche economiche, sociologiche e di mercato nell’edilizia, richiama l’attenzione di tutti, a partire dai candidati alla carica di sindaco, sullo spopolamento non solo della città di Brindisi ma di tutta la provincia.Se si esclude qualche rara eccezione, come Carovigno, tutti i paesi della provincia di Brindisi sono destinati a svuotarsi. Dal 1991 al 2016, il territorio ha perso infatti, secondo l’Istat, 14.231 abitanti, il 3,4 per cento della popolazione. E secondo le previsioni del Cresme, data la struttura demografica della popolazione, le dinamiche naturali e quelle migratorie, le cose peggioreranno nei prossimi vent’anni: tra 2016 e 2036 si perderanno 45.992 abitanti (ovvero l’11,6 per cento della popolazione) nell’ipotesi migliore o addirittura 61.731 (con una perdita del 15,5 per cento) nello scenario peggiore.Innanzitutto, spiega Bellicini, perché gli stranieri che arrivano in Italia non riescono a compensare gli italiani che se ne vanno. E poi per la mancanza di natalità. Le nascite nella provincia di Brindisi, infatti, sono passate dalle 3.752 del 2002 alle 2.724 attuali e, secondo le previsioni, nel 2036 saranno crollate fino a 1.842. «Una tendenza che gli