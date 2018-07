Troppe fucili e pistole in giro: i carabinieri sequestrano 166 armi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Armi e munizioni, anche se legalmente detenuti in casa, non sempre assicurano un corretto utilizzo. Tant’è che in Italia sono in aumento i delitti commessi in ambito domestico. Episodi - spesso molti gravi - che ultimamente hanno caratterizzato la cronaca nazionale turbando non poco la coscienza collettiva. Proprio per scongiurare i potenziali imprevedibili pericoli che si possono determinare con le armi, i carabinieri del Comando provinciale hanno avviato in provincia di Brindisi un controllo a tappeto verso tutte le persone che risultano essere in possesso di armi. La verifica, che ha riguardato la corretta detenzione e custodia in ossequio alla normativa vigente, ha visto passare in rassegna nel primo semestre dell’anno 1551 detentori di armi che hanno fatto registrare un quadro allarmante anche dalle nostre parti: 8 le persone arrestate, 96 quelle denunciate, 166 le armi e 1786 le munizioni sequestrate.Infine, sono 55 le proposte di revoca di porto d’armi, mentre ammonta a quasi 5 chili la polvere da sparo sequestrata. Solo nel bimestre maggio-giugno, nell’intera provincia le specifiche attività hanno fatto registrare i seguenti risultati: 688 i soggetti controllati, 31 quello deferiti a piede libero per inosservanza delle norme sulla diligente custodia, trasferimento dell’arma in altro luogo, smarrimento, denuncia ex–novo per decesso del congiunto detentore, detenzione abusiva di armi e munizioni e una persona arrestata. L’arresto è invece obbligatorio per detenzione illegale di più armi comuni da sparo. Nella circostanza si è trattato di 2 fucili da caccia custoditi