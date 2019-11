Tromba d'aria nel Brindisino: allagamenti in un ospedale e disagi al traffico

L'annunciata ondata di maltempo in provincia di Brindisi si è abbattuta con violenza fin dall'alba di oggi, martedì. Una tromba d'aria si è abbattuta su Mesagne causando danni per migliaia di euro. La zona maggiormente colpita è quella di Mater Domini, davanti al sagrato del santuario è caduto un grosso albero di pino. Fortunatamente non ci sono stati danni alle persone.

Maltempo, temporali e venti da uragano: danni a strade e ospedali

Un altro albero è caduto in viale Indipendenza nella scuola materna "Cavaliere". Sempre in viale Indipendenza è stato abbattuto un muro perimetrale. Sul posto sono intervenuti i volontari della Protezione civile Ser e i vigili del fuoco di Brindisi per mettere la strada in sicurezza. Problemi di viabilità anche su via Brindisi per la caduta di un albero. La pioggia si è infiltrata anche nell'ospedale di comunità Di Lellis, causando disagi nell'ospedale di comunità. Per le prossime 36 ore si attendono forti venti e pioggia.



Disagi e alberi abbattuti si segnalano anche a Francavilla Fontana e San Pietro Vernotico.

Traffico parzialmente bloccato per allagamenti lungo la provinciale che collega Ostuni e Ceglie Messapica. Traffico bloccato stamani sullla strada provinciale Ceglie-Cisternino per la caduta di alcuni alberi.

A Brindisi chiusi i cimiteri cittadino e della frazione di Tuturano, porte sbarrate anche al Monumento al Marinaio. Aperto l'aeroporto e voli regolari.



