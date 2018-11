Tre auto a fuoco nel Brindisino. Distrutta anche l'auto di un giornalista

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Notte di fuoco nel Brindisino: diversi piromani hanno dato alle fiamme parcheggiate a Brindisi, Ostuni e Torre Santa Susanna. L'episodio più grave appare quello accaduto in quest'ultima cittadina dove è andata distrutta l'auto Volvo in uso alla famiglia di un giornalista. Sull'episodio indagano i carabinieri della Compagnia di Francavilla.Una Mercedes invece è andata distrutta a Brindisi parcheggiata in via Oberdan al quartiere Sant'Angelo. Infine il terzo episodio nel centralissimo corso Mazzini a Ostuni dove i vigili del fuoco sono intervenuti per domare le fiamme che avevano avvolto una Mercedes. Sugli episodi il sospetto del dolo.