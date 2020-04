Travolto sulla statale: muore operaio dell'Anas

BRINDISI - Investito mentre lavorava sul ciglio della strada, muore un operaio dell’Anas. È accaduto questa mattina intorno alle 8 sulla strada statale 613 in direzione Lecce, all’altezza dello svincolo per la zona industriale di Brindisi. Un operaio Anas impegnato nei lavori di manutenzione del verde è stato investito in pieno da un mezzo. L’uomo è morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti gli operatori del Servizio 118, i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Brindisi, la polizia stradale e le pattuglie della polizia locale di Brindisi. La ricostruzione della dinamica dell’incidente è affidata alla polizia locale di Brindisi. Ultimo aggiornamento: 10:15 © RIPRODUZIONE RISERVATA