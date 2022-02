Traghetto in fiamme al largo di Corfù: a bordo 237 passeggeri

BRINDISI - Un violento incendio è divampato nella notte a bordo del traghetto Euroferry Olympia, della compagnia Grimaldi, che collega le città di Igoumenitsa (Grecia) e Brindisi. A bordo della nave, in navigazione verso il porto di Brindisi, ci sarebbero 237 passeggeri e 51 membri dell'equipaggio. Il capitano ha comunicato ai passeggeri lavvio delle procedure di emergenza sulla nave. Secondo le prime informazioni il rogo, per cause tutte ancora da accertare, sarebbe divampato alle 4.30, a circa 6 miglia della costa Nord di Corfù, tra la Grecia e l'Albania. In moto la macchina dei soccorsi. L'Unità di crisi della Grimaldi Lines è riunita per seguire l'evolversi della situazione e per accertare se siano coinvolte persone nell'incendio. Il capo della marina greca Kostas Katsafados ha confermato che tutti i passeggeri si trovano al sicuro sulle scialuppe di salvataggio e che allo stato non ci sarebbero feriti. Ad agevolare i soccorsi, al largo di Saranda, le buone condizioni atmosferiche: assenza di vento e mare piatto. La nave sarebbe scortata dai rimorchiatori. La Guardia costiera italiana sin dal primo momento dell'incidente è stata in contatto con quella greca, che continua a coordinare i soccorsi. Al momento sono state tratte in salvo da una motovedetta dela Guardia di finanza, la "Montesperone", 242 delle 288 persone che si trovavano a bordo della nave della Grimaldi Lines su cui si è sviluppato l'incendio mentre viaggiava tra la Grecia e Brindisi. La motovedetta italiana si trovava in zona perchè impegnata nelle attività di rimorchio di un'altra motovedetta della Gdf che aveva avuto una avaria.