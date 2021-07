Traghetto in avaria: odissea per 900 passeggeri diretti in Grecia

Notte di attesa e disagi al porto di Brindisi per i viaggiatori diretti in Grecia. La nave Golden Bridge, in partenza per Igoumenitsa, è dovuta rimanere ferma in porto per una avaria al generatore. Sarebbe dovuta partire alle 2130. I passeggeri a bordo sono stati costretti a sbarcare perché i test prevedono che la nave sia vuota di carico e passeggeri. I Tecnici attorno alla mezzanotte erano a bordo per cercare di riavviare il generatore in avaria. Sul traghetto circa 900 passeggeri, 165 auto e 70 Tir. L’armatore per il tramite della agenzia Albline ha comunicato di aver garantito la massima assistenza ai passeggeri, ospitandoli nel terminal, rimasto aperto tutta la notte. Le forze di polizia sono andate sotto bordo. L’autorità di sistema ha anche rafforzato i servizi di security portuale.

L'odissea

La partenza di alcuni passeggeri è stata poi riprogrammata con la compagnia Grimaldi, altri ripartiranno, salvo ulteriori intoppi, alle 21.30 di oggi. Nelle prossime ore, intanto, saliranno a bordo i tecnici del registro di bandiera e della Capitaneria per verificare che le condizioni di sicurezza della navigazione siano state ripristinate. Solo successivamente la nave potrà ripartire. Nel frattempo sono gli stessi passeggeri a raccontare il calvario. "Bar chiuso e siamo senz'acqua da stanotte", lamentano alcuni giovani.