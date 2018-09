Sbanda all'uscita di una curva: tipografo muore schiacciato dalle lamiere

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tragedia a Torre Santa Susanna, in provincia di Brindisi, dove oggi, intorno alle 16 in un gravissimo incidente sulla provinciale che collega Torre Santa Susana al Santuario dei Santi Medici alla Macchia di Oria, ha perso la vita il 51enne Palmino Zaccaria, apprezzato tipografo di Torre Santa Susanna.L’uomo era alla guida della sua auto, quando all’uscita di una curva in zona Cicolina, per cause sconosciute, improvvisamente ha perso il controllo del mezzo, è uscito fuori strada capovolgendosi più volte rimanendo letteralmente schiacciato dalle lamiere.Nonostante il tempestivo intervento dei vigili del fuoco che hanno dovuto tagliare con la fiamma ossidrica il tetto dell’auto per estrarre il corpo del tipografo, l'uomo era purtroppo già deceduto.