Abuso d'ufficio: condannati ex sindaco, la moglie e due tecnici

Non c’entra il presunto abuso edilizio, per cui c’è stata assoluzione, ma tutto l’iter amministrativo che ruotò attorno alla sanatoria concessa. Si parla di una villetta con piscina in parte ritenuta abusiva (inizialmente), abitazione di proprietà dell’allora sindaco di Torre Santa Susanna, Costantino Galasso.E di un presunto abuso d’ufficio per cui oltre a Galasso, difeso dagli avvocati Pasquale Fistetti e Costantino Perrucci, per cui è stata decisa una pena di un anno e nove mesi, sono stati condannati la moglie, Giovanna Piera Delle Grottaglie (un anno e due mesi), difesa solo da Fistetti; il geometra Salvatore Bianco (un anno), responsabile del procedimento di rilascio del permesso in sanatoria, difeso dall’avvocato Cosimo Lodeserto, e l’ingegnere Raffaele Diviggiano (un anno e quattro mesi), progettista firmatario assistito dall’avvocato Roberto Palmisano. Era stato assolto, al termine di un giudizio con rito abbreviato, il funzionario responsabile dell’Ufficio urbanistica del Comune di Torre, Claudio Ferretti. L’inchiesta era stata condotta dalla finanza.I fatti risalgono al 2013. La villa con piscina aveva già calcato i palcoscenici della politica, era finita sui giornali e anche nelle aule di giustizia, dove si era celebrato un processo per abusi edilizi chiuso con un’assoluzione proprio determinata dall’esistenza di una sanatoria in itinere che di fatto svuotava di rilevanza penale la vicenda.Era risultato infatti in un acceso dibattito che aveva coinvolto il consiglio comunale che proprio Galasso si ritrovava