Rapinata da due banditi armati mentre deposita l'incasso del supermarket

Rapina a mano armata a Torre Santa Susanna, in provincia di Brindisi, dove nella tarda mattinata due malviventi armati e con il volto coperto, hanno bloccato una dipendente 25enne dei supermercati “Giò” di Torre. La donna si accingeva a depositare presso gli sportelli della banca “Carime” l'incasso dell' attività commerciale.L’azione è stata fulminea, i due rapinatori si sono avvicinati a piedi alla ragazza appena giunta nei pressi della banca a bordo di un'auto guidata da un suo collega, e dopo averla minacciata di morte se avesse reagito, si sono fatti consegnare la borsa con il danaro, il telefonino, ed altri effetti personali per poi dileguarsi a bordo di un’auto guidata da un loro complice. In fase di accertamento l’entità del bottino, indagano i carabinieri della locale stazione.