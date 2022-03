Schianto tra due auto, una si ribalta: tre i feriti

Spettacolare incidente questa sera poco dopo le 19 in via San Pietro, a Torre Santa Susanna . Due le auto coinvolte una Panda e una Ford Fiesta. La Panda, a causa del violento impatto si è ribaltata finendo la sua corsa sul marciapiede. I primi a prestare soccorso sono stati gli abitanti della zona che scesi in strada hanno subito chiamato i vigili del fuoco e il 118.

Lo scontro

Sono tre le persone rimaste coinvolte nell'incidente. Una, in particolare dopo essere stata estratta dall'abitacolo è stata trasportata in ospedale per essere sottoposta ad accertamenti, L'intervento dei vigili del fuoco è servito per mettere in sicurezza la zona, mentre il personale del 118 ha prestato le prime cure ai feriti. Spetterà agli agenti della polizia locale stabilire ora l'esatta dinamica del sinistro ed accertare, eventuali responsabilità.