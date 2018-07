Dramma al mare: muore colpito da malore dinanzi alla moglie e ai figli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Malore sulla spiaggia, muore un pensionato. E' accaduto stamani a Torre Canne, una delle marine di Fasano, in provincia di Brindisi. E' morto davanti gli occhi di moglie e figli l’uomo di 70 anni che questa mattina si trovava in un lido della località adriatica. Il pensionato, originario di Martina Franca, era in vacanza con la famiglia quando, intorno alle 10.30, ha deciso di fare il bagno.Il 70enne una volta in acqua ha accusato un malore, consapevole di ciò che stava accadendo, l’uomo si è sbracciato cercando di chiedere aiuto per poi perdere i sensi. All’arrivo dei soccorsi, purtroppo, per l’uomo non c’era più nulla da fare. Il 70enne è morto sulla spiaggia davanti alla sua stessa famiglia. Sul posto oltre all’ambulanza è intervenuta anche la Capitaneria di Porto.