Covid, muoiono a pochi giorni di distanza dopo 70 anni insieme

Insieme da una vita, sono andati via a una settimana di distanza uno dall’altra. La coppia di Torchiarolo, in provincia di Brindisi, marito e moglie che tra qualche mese avrebbero festeggiato settanta anni di matrimonio sono stati separati dal coronavirus, che in maniera prepotente è entrato nelle loro vite e in brevissimo tempo si è portati via entrambi.



Crocefisso Miglietta e Cosima Serinelli 93 anni entrambi, una coppia solida, conosciuta e stimata nella loro comunità, lasciano cinque figli, tanti nipoti e pronipoti e l’amarezza per questi di non aver potuto salutare i loro cari. È stato l’anziano ad accusare per primo i sintomi, dopo essere stato in ospedale per uno scompenso cardiaco; il tampone effettuato quando la diagnosi era evidente, ha dato esito positivo per lui ma anche per la moglie e per la figlia che viveva con la coppia. Ultimo aggiornamento: 13:27 © RIPRODUZIONE RISERVATA