Brindisi, terrore sul traghetto dalla Grecia. Riprese le ricerche all'alba: «Nessun italiano tra i dispersi». A Brindisi attracca Florencia

Ore 9.30 Sta attraccando al molo di Costa Morena, a Brindisi, il traghetto Florencia, della compagnia Grimaldi, su cui viaggiano - a quanto si apprende - solo alcuni dei passeggeri dell'Euroferry Olympia, nave distrutta da un incendio nella notte di ieri al largo di Corfù.

La nave è partita ieri da Ancona per coprire la tratta normalmente effettuata dalla Olympia, sul cui relitto sono ancora in corso le operazioni di spegnimento. A bordo della Florencia ci sono anche altri viaggiatori e solo pochi naufraghi che avrebbero scelto di raggiungere l'Italia in traghetto.

Dodici persone disperse

La guardia costiera greca ha ripreso all'alba la ricerca di eventuali superstiti fra le 12 persone che figurano ancora come disperse dopo l'incendio di ieri al largo dell'isola greca di Corfù del traghetto Olympia della Grimaldi Lines, dal quale sono state salvate complessivamente 278 persone. Lo fa sapere la stessa guardia costiera, secondo la quale i dispersi sono tutti autisti di camion, nove dei quali bulgari e tre greci.

Alcuni camionisti salvati ieri hanno testimoniato che diversi loro colleghi hanno preferito dormire a bordo dei loro mezzi parcheggiati nel ponte mezzi, perché le cabine e le sale per i passeggeri erano sovraffollate. Grimaldi Lines ha reso noto che al momento del disastro, il traghetto trasportava 239 passeggeri, 51 membri dell'equipaggio oltre a 153 mezzi pesanti e 32 automobili, ma la guardia costiera greca rende noto che fra le persone salvate due non erano registrate come passeggeri: si tratta di due cittadini afghani. La Grimaldi fa sapere inoltre che l'incendio a bordo è tuttora «sotto controllo».

Le dichiarazioni del ministro greco

L'emittente greca Skai ha ripreso le dichiarazioni del ministro della Navigazione ellenico Yiannis Plakiotakis. Questi ha spiegato che «fin dal primo momento c'è stata un'operazione immediata e gigantesca attraverso Guardia Costiera, Aeronautica e Marina che ha portato al salvataggio di 280 passeggeri e membri dell'equipaggio. Le indagini proseguono ora per localizzare le 12 persone scomparse. Tra loro ci sono 3 greci, con le cui famiglie siamo in costante contatto».

Intanto i due camionisti bulgari, considerati in un primo momento dispersi, sono stati trovati nella stiva del traghetto Euroferry Olympia, della compagnia Grimaldi, che collega le città di Igoumenitsa (Grecia) e Brindisi, andato a fuoco la scorsa notte nelle acque al largo di Corfù. Uno dei due sopravvissuti dell'Euroferry Olympia è stato intubato, lo riferisce la tv greca Skai. Si tratta dell'autista bulgaro di 65 anni che è rimasto intrappolato nel garage della nave in fiamme e che è stato tratto in salvo insieme a un altro autotrasportatore. Il secondo dei sopravvissuti, sempre stando a quanto riporta la stessa emittente, è sottoposto a esami al pronto soccorso, ma sembra essere in buone condizioni. Si tratta di un uomo di 25 anni di origine afgana. Ad altre tre persone, impegnate nei soccorsi, è stato somministrato ossigeno perché hanno inalato molto fumo.

L'origine del rogo: un camion nella stiva

Potrebbero essere partire da un camion nella stiva della nave le fiamme che hanno dato origine all'incendio a bordo del traghetto. Lo avrebbe riferito il comandante della nave agli uomini della Gdf a bordo del pattugliatore Monte Sperone che ha soccorso 243 persone (delle 288 a bordo) tra equipaggio e passeggeri. La maggior parte dei passeggeri erano autotrasportatori greci e bulgari ma a bordo della nave c'erano anche diversi bambini.

Il violento incendio è divampato a bordo della nave, in navigazione verso il porto di Brindisi, su cui viaggiavano 237 passeggeri e 51 membri dell'equipaggio. Il capitano ha comunicato ai passeggeri l'avvio delle procedure di emergenza e secondo le prime informazioni la nave a bordo della quale il rogo è divampato alle 4.30, a circa 6 miglia della costa Nord di Corfù, tra la Grecia e l'Albania.

In un primo momento sono state tratte in salvo da una motovedetta della Guardia di finanza, la "Montesperone", 242 delle 288 persone che si trovavano a bordo della nave della Grimaldi Lines su cui si è sviluppato l'incendio mentre viaggiava tra la Grecia e Brindisi. La motovedetta italiana si trovava in zona perché impegnata nelle attività di rimorchio di un'altra motovedetta della Gdf che aveva avuto una avaria. L'equipaggio ha inizialmente tentato di spegnere l'incendio con le dotazioni di bordo ma, vista l'impossibilità di riuscirci, il comandante ha dato ordine di abbandonare la nave.

I complimenti di Mattarella ai soccorritori

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha chiamato questa mattina il Comandante Generale della Guardia di Finanza, Generale di Corpo d'Armata Giuseppe Zafarana, per fargli i complimenti per il salvataggio dei passeggeri della nave Euroferry Olimpia, operato questa notte dalla motovedetta Monte Sperone, chiedendogli di esprimere l'apprezzamento e la riconoscenza all'equipaggio della motovedetta.

La compagnia: nessun problema strutturale

«A bordo della nave vi erano 239 passeggeri, di varie nazionalità, e 51 membri dell'equipaggio (italiani e greci). Inoltre, la nave trasporta 153 mezzi commerciali (tra camion e semirimorchi), nonché 32 veicoli al seguito dei passeggeri - sottolinea il Gruppo Grimaldi - Non risultano sversamenti di combustibile a mare, né sembrerebbe compromessa la stabilità della nave». «Sono stati ingaggiati rimorchiatori che si stanno dirigendo verso la 'Euroferry Olympià per dare pronto supporto e gestire l'emergenza - prosegue - La nave 'Euroferry Olympia battente bandiera italiana (anno di costruzione 1995), operata sul collegamento giornaliero Brindisi-Igoumenitsa dalla Grimaldi Euromed S.p.A. (società del Gruppo Grimaldi), era salpata dal porto di Igoumenitsa alle ore 1.20 (ora locale) di oggi ed era prevista arrivare a Brindisi questa mattina alle ore 9». Il vertice del Gruppo Grimaldi esprime «il proprio rammarico per l'incidente e darà piena collaborazione alle autorità competenti, per fare luce sull'accaduto».