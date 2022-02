Il Gruppo Grimaldi sta effettuando verifiche sulle liste di passeggeri ed equipaggio della nave Euroferry Olympia per accertare se ci siano dispersi che non risultavano in precedenza. Al monento, secondo la tv greca Skai, sarebbero ancora 14 le persone non ancora individuate. Sarebbero 278 le persone a bordo della nave portate in salvo a Corfù.

APPROFONDIMENTI VIDEO Grecia, incendio traghetto: su pattugliatore Gdf in salvo 243 persone... L'INCENDIO SUL TRAGHETTO La testimonianza dei passeggeri tratti in salvo in Grecia:... VIDEO Grecia, fiamme su traghetto diretto a Brindisi - Video LECCE Traghetto in fiamme al largo di Brindisi: le operazioni di salvataggio I PRECEDENTI Nel 2014 il naufragio della Norman Atlantic. Furono 31 i morti

Intanto i due camionisti bulgari, considerati in un primo momento dispersi, sono stati trovati nella stiva del traghetto Euroferry Olympia, della compagnia Grimaldi, che collega le città di Igoumenitsa (Grecia) e Brindisi, andato a fuoco questa notte nelle acque al largo di Corfù. Al momento quindi sarebbe cessato l'allarme dispersi lanciato dal governo e dalla televisione graca e non risulterebbero altri dispersi.

L'origine del rogo: un camion nella stiva

Potrebbero essere partire da un camion nella stiva della nave le fiamme che hanno dato origine all'incendio a bordo del traghetto. Lo avrebbe riferito il comandante della nave agli uomini della Gdf a bordo del pattugliatore Monte Sperone che ha soccorso 243 persone (delle 288 a bordo) tra equipaggio e passeggeri. La maggior parte dei passeggeri erano autotrasportatori greci e bulgari ma a bordo della nave c'erano anche diversi bambini.

Il violento incendio è divampato a bordo della nave, in navigazione verso il porto di Brindisi, su cui viaggiavano 237 passeggeri e 51 membri dell'equipaggio. Il capitano ha comunicato ai passeggeri l'avvio delle procedure di emergenza e secondo le prime informazioni la nave a bordo della quale il rogo è divampato alle 4.30, a circa 6 miglia della costa Nord di Corfù, tra la Grecia e l'Albania.

L'arrivo dei passeggeri atteso per domani a Brindisi

I passeggeri, che vengono ora assistiti a Corfù dopo l'incendio del traghetto, arriveranno domani mattina a Brindisi. A quanto si apprende dall'Autorità portuale di Brindisi sarà il traghetto Florencia, sempre della compagnia Grimaldi, partita da Ancona a effettuare il trasporto.

Dopo lo soppio dell'incendio l'Unità di crisi della Grimaldi Lines si è riunita per seguire l'evolversi della situazione. Il capo della marina greca Kostas Katsafados ha confermato che tutti i passeggeri sono stati portati in salvo sulle scialuppe di salvataggio e che non ci sono stati feriti. Ad agevolare i soccorsi, al largo di Saranda, le buone condizioni atmosferiche: assenza di vento e mare piatto. La Guardia costiera italiana sin dal primo momento dell'incidente è stata in contatto con quella greca, che continua a coordinare i soccorsi.

In un primo momento sono state tratte in salvo da una motovedetta della Guardia di finanza, la "Montesperone", 242 delle 288 persone che si trovavano a bordo della nave della Grimaldi Lines su cui si è sviluppato l'incendio mentre viaggiava tra la Grecia e Brindisi. La motovedetta italiana si trovava in zona perché impegnata nelle attività di rimorchio di un'altra motovedetta della Gdf che aveva avuto una avaria. L'equipaggio ha inizialmente tentato di spegnere l'incendio con le dotazioni di bordo ma, vista l'impossibilità di riuscirci, il comandante ha dato ordine di abbandonare la nave. Completate le operazioni di evacuazione dei passeggeri la compagnia armatrice Grimaldi sta valutando come condurre le operazioni di recupero dell'imbarcazione. La Euroferry Olimpia sarebbe dovuta arrivare a Brindisi alle 8.30. Il traghetto effettua servizio quotidiano di linea tra i due porti.

I complimenti di Mattarella ai soccorritori

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha chiamato questa mattina il Comandante Generale della Guardia di Finanza, Generale di Corpo d'Armata Giuseppe Zafarana, per fargli i complimenti per il salvataggio dei passeggeri della nave Euroferry Olimpia, operato questa notte dalla motovedetta Monte Sperone, chiedendogli di esprimere l'apprezzamento e la riconoscenza all'equipaggio della motovedetta.

La compagnia: nessun problema strutturale

«A bordo della nave vi erano 239 passeggeri, di varie nazionalità, e 51 membri dell'equipaggio (italiani e greci). Inoltre, la nave trasporta 153 mezzi commerciali (tra camion e semirimorchi), nonché 32 veicoli al seguito dei passeggeri - sottolinea il Gruppo Grimaldi - Non risultano sversamenti di combustibile a mare, né sembrerebbe compromessa la stabilità della nave». «Sono stati ingaggiati rimorchiatori che si stanno dirigendo verso la 'Euroferry Olympià per dare pronto supporto e gestire l'emergenza - prosegue - La nave 'Euroferry Olympia battente bandiera italiana (anno di costruzione 1995), operata sul collegamento giornaliero Brindisi-Igoumenitsa dalla Grimaldi Euromed S.p.A. (società del Gruppo Grimaldi), era salpata dal porto di Igoumenitsa alle ore 1.20 (ora locale) di oggi ed era prevista arrivare a Brindisi questa mattina alle ore 9». Il vertice del Gruppo Grimaldi esprime «il proprio rammarico per l'incidente e darà piena collaborazione alle autorità competenti, per fare luce sull'accaduto».