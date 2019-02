Terremoto in mare al largo di Brindisi: avvertito anche nel Salento

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Paura a Brindisi e lungo la fascia costiera fino a Monopolli per una scossa di terremoto avvertita dalle popolazioni che si affacciano sull'Adriatico. Il movimento tellurico pari al 3,3 della scala Richter è stato registrato alle 22,56 e localizzato dagli strumenti dal Centro nazionale dei terremoti in Adriatico a 5 chilometri dalla costa di Torre Santa Sabina.La scossa, avvertita anche nel Salento e in diverse zone della Puglia centrale, è avvenuta a 11 chilometri di profondità ed ha fatto tremare i piani più alti degli edifici. Numerose le chiamate ai vigili del fuoco, soprattutto per informare del terremoto e per sapere l'estensione del fenomeno. Molte persone, soprattutto gli abitanti che anche d'inverno risiedono tra Torre Santa Sabina e Torre Canne, hanno sentito tremare il pavimento dell'abitazione ma non hanno osservato oscillazioni di lampadari.Non si registrano danni a persone o a cose.