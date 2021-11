Una coltellata al cognato: arrestato cantante neomelodico

E' finito ai domiciliari per tentato omicidio, Francesco Tassone, 45 anni, cantante neomelodico conosciuto a Brindisi. Aveva ferito al collo - lo scorso 24 ottobre sul pianerottolo di casa - con una coltellata, il cognato. Il motivo dell'aggressione è da ricondursi a dissidi familiari tra i due.

L'arresto del cantante meomelodico

Francesco Tassone, 45 anni è stato arrestato dai carabinieri per tentato omicidio. L'episodio si verificò in presenza di una ragazza minorenne, per futili motivi. La vittima, a quanto ricostruito, fu invitata ad entrare in casa e aggredita sull'uscio. Dopo i fatti, fu accompagnata da un'amica al pronto soccorso con una ferita profonda. All'ospedale Perrino di Brindisi subì un'intervento chirurgico, poi ne fu disposto il ricovero in Rianimazione. Ora è fuori pericolo.

Le indagini portarono all'identificazione del cognato. Il movente dell'aggressione sarebbe da ricercare in dissidi familiari. Tassone è conosciuto in città per essere un cantante neomelodico che conta anche un discreto seguito sul web. È stato arrestato in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare del gip Tea Verderosa, su richiesta del pm Pierpaolo Montinaro. L'indagato è stato condotto in carcere.

