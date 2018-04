Sedie e tavolini sulle strisce blu, monta la polemica tra i residenti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Aree pubbliche invase da sedie, tavolini: le attività commerciali occupano gli stalli destinati al parcheggio e monta la protesta dei cittadini brindisini. Sono sempre più numerose le richieste che in queste settimane giungono all’ufficio traffico del Comune di Brindisi per l’occupazione temporanea del suolo pubblico all’aperto (Dehors). Così come riporta il regolamento comunale per dehors si intende l’insieme degli elementi mobili, smontabili e facilmente rimovibili posti, in modo funzionale ed armonico, per un periodo di tempo determinato sullo spazio pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico) che costituiscono, delimitano ed arredano lo spazio per il ristoro all’aperto, annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione, o ad un esercizio di vicinato per la vendita di prodotti alimentari o ad un’attività artigiana di preparazione e vendita diretta di prodotti alimentari. Ogni settimana una commissione esamina le domande e, la dove siano rispettati i criteri contenuti nel regolamento comunale, approva le richieste. Non c’è alcun limite nel numero delle concessioni, se tutto è in regola. Così accade che su uno stesso tratto stradale insistono più richieste da parte di attività di ristoro, il Comune è tenuto ad approvarle.