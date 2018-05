Task force in campo contro la criminalità: controlli nei quartieri a rischio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Dopo una “settimana di fuoco”: la rapina al Mc Donald’s, l’attentato con un ordigno a una tabaccheria di Piazza della Vittoria e il ferimento a colpi di pistola in via Casimiro del 23enne Yuri De Paola, la movida cittadina torna a “scaldarsi” con un nuovo servizio di controllo da parte delle forze dell’ordine, azione che mira a contrastare le varie forme di criminalità che ultimamente hanno interessato la città, ed in particolare il cuore commerciale (quello che si dipana nei locali notturni dislocati intorno al Teatro Verdi) che durante il week end viene preso d’assalto da molti giovani. La particolare attività di prevenzione generale ad “alto impatto”, effettuata nella notte di venerdì scorso dai carabinieri del Comando provinciale dopo le disposizioni impartite dal prefetto di Brindisi Valerio Valenti, ha visto un arresto, cinque denunce a piede libero e sei segnalazioni all’autorità amministrativa per uso di sostanze stupefacenti. Nel corso dei controlli straordinari, operati inoltre da poliziotti e finanzieri in diversi quartieri della città e in provincia, sono state identificate 191 persone e 94 automezzi. Inoltre, non è mancata una “visita” dei militari a 25 persone sottoposte agli arresti domiciliari e a misure di prevenzione. Il tutto orientato alla prevenzione e repressione