Aliquote Tari confermate nonostante la differenziata

Restano invariate, nonostante il netto aumento della percentuale di raccolta differenziata, le aliquote della Tassa sui rifiuti. Il commissario straordinario Santi Giuffrè, infatti, ha deciso di confermare le quote per le abitazioni, a seconda del numero dei residenti, e quelle per le attività commerciali, artigianali e industriali. Questo significa che, in sostanza, le tariffe sono identiche a quelle di due anni fa, perché nel 2017 l’amministrazione Carluccio confermò quelle dell’anno precedente.Questo vuol dire, in sostanza, che un single in un’abitazione di 75 metri quadri dovrebbe pagare poco più di 176 euro, una coppia in una casa da 85 metri quadri poco più di 293 euro, una coppia con un figlio in una casa da 100 metri quadri poco più di 375 euro, un nucleo familiare di quattro componenti sempre in 100 metri quadri poco più di 429 euro mentre un nucleo familiare composto da cinque persone in una casa da 120 metri quadri pagherà poco meno di 544 euro all’anno.Confermate anche le tariffe per le utenze non domestiche, che “premiano” proprio come negli anni passati le attività industriali con capannoni di produzione e le attività artigianali per la produzione di beni specifici. Basti pensare che un’attività industriale ha una tariffa composta così: 1.838 di parte fissa e 1.474 di parte variabile. La tariffa di un ristorante, una pizzeria, un pub o anche un’osteria è invece molto diversa: 18.932 di parte fissa e 15.204 di parte variabile.Identiche allo scorso anno anche le scadenze per il pagamento della Tari, che sono state fissate al 31 maggio, al 31 luglio, al 30 agosto e al 31 novembre del 2018.