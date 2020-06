Tonnellate di droga dai Balcani: bloccate 17 persone

Questa mattina, i Finanzieri del Comando Provinciale di Brindisi e del Reparto Operativo Aeronavale di Bari, coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce, hanno arrestato 17 indagati residenti nelle province di Brindisi, Taranto, Roma, Arezzo, Rimini, Forlì e Matera.



L’attività sinergica delle Fiamme gialle ha consentito di denunciare 32 persone appartenenti all’organizzazione o implicate nella negoziazione di partite di sostanze stupefacenti. Sono 6 gli arrestati in in flagranza di reato;

sono state inoltre sequestrati oltre 4.000 chili di marijuana, oltre mezzo chilo di cocaina, 27.000 euro in contanti, un natante, tre auto una moto.



Le attività, avviate dai militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Brindisi e della Sezione Operativa Navale di Brindisi alla fine del 2017, hanno consentito di documentare l’operatività di uno strutturato sodalizio dedito all’importazione, trasporto, detenzione e cessione di ingenti quantitativi di marijuana.



La droga proveniva dalla "rotta balcanica" attraverso potenti "gommoni" e, oltre alle "piazze di spaccio" delle province di Brindisi e Taranto, era destinata ad acquirenti dislocati in altre regioni del centro-nord.