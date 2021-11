Corsa al green pass per il lavoro: ore di fila al Perrino per effettuare il tampone

File interminabili ai laboratori di analisi per effettuare i tamponi anti covid che permettano di ottenere il green pass e recarsi al lavoro. E al Perrino di Brindisi in attesa per le analisi anche tante donne in gravidanza.

La fila nei laboratori di analisi per il green pass

Dopo la giornata festiva di ieri, si torna al lavoro. Ma chi è senza vaccino ha bisogno di presentare il green pass per poter accedere alle sedi di lavoro. Così questa mattina tanti laboratori si sono trovati a gestire un gran numero di persone in fila per poter effettuare il tampone rapodo e recarsi al lavoro (generalmente accade il lunedì e il mercoledì: la validità del green pass ottenuto col tampone rapido è di 48 ore dal momento dell’esecuzione, mentre quella del molecolare è di 72 ore).

E' accaduto anche al Perrino di Brindisi, dove al laboratorio interno dell'ospedale si sono ritrovati in tanti in attesa di fare il tampone. Chiunque debba fare altre analisi deve comunque passare attraverso un nutrito gruppo di persone. In attesa di fare le proprie analisi anche alcune dovve in gravidanza.