Ultimo aggiornamento: 20:41

Traffico rallentato sulla tangenziale di Brindisi , direzione sud, per un tamponamento nei pressi dello svincolo per Taranto. Due auto coinvolte, una Espace ed una Alfa Romeo. L'impatto, intorno alle 19.30. Sul posto una ambulanza, la Polizia di stato e quella locale. Dalle prime notizie non ci sarebbero feriti gravi.