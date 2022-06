Con il motorino per sbaglio sulla statale: anziano aiutato dal comandante dei vigili

Con il suo piccolo motorino sulla statale Lecce-Brindisi: un uomo di 80 anni è stato notato questa mattina dal comandante della polizia locale di Torchiarolo mentre percorreva la statale, un tratto di strada particolarmente pericoloso per quel genere di ciclomotori, per i quali infatti è vietata la circolazione.

L'aiuto

L'uomo, di San Pietro Vernotico, dopo aver imboccato per sbaglio lo svincolo in direzione di Brindisi, è stato visto dal comandante della polizia locale di Torchiarolo, che in quel momento, per puro caso, stava transitando nello stesso tratto. Ne ha protetto la marcia fino al distributore Q8, dove ha lasciato il motorino (poi recuperato), ed è stato accompagnato a casa in macchina.