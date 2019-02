Sulla spiaggia 14 chili di marijuana "persi" dai narcotrafficanti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Droga sulla spiaggia: recuperati quattordici chili di marijuana. Erano chiusi in un unico involucro di cellophane gettato tra i rifiuti accumulati sulla battigia, lungo la spiaggia di Punta Penna Grossa. Così i Carabinieri della Stazione di Carovigno hanno rinvenuto l’ennesimo carico di droga, forse sfuggito nel corso di uno dei tanti sbarchi che puntualmente avvengono sulle nostre coste , o forse caduto in mare durante una spedizione e portato semplicemente dalle correnti.Il ritrovamento è avvenuto durante i servizi finalizzati al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti, ed in conseguenza delle frequenti perlustrazioni nelle zone ritenute più sensibili al particolare fenomeno nel territorio, quali appunto le coste. Proprio lungo la marina di Carovigno, nelle zona costiera di Pantanagianni, lo scorso 5 gennaio , erano stati recuperati, sempre dai carabinieri della Stazione di Carovigno, quindici chili di marijuana racchiusi in cinque buste di plastica trasparenti. L’ultimo sequestro in ordine di tempo, invece, risale allo scorso 7 febbraio quando durante una serie di controlli su strada i carabinieri di Fasano hanno intercettato una vettura con cui hanno ingaggiato un inseguimento tra le campagne di Fasano.