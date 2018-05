I clan si dichiarano guerra: in 13 a giudizio immediato per evitare il far west

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sparatorie e attentati tra i quartieri Sant’Angelo e Sant’Elia a Brindisi: la Procura chiede il giudizio immediato per i tredici indagati. Finiranno direttamente davanti al giudice, prima udienza il prossimo mese, i tredici indagati per le sparatorie consumatesi tra ottobre e novembre scorso a Brindisi seminando il terrore in città. Secondo il pubblico ministero, Simona Rizzo, le prove a carico sarebbero più che evidenti: intercettazioni telefoniche e ambientali, pedinamenti, rilievi sulle armi. Tutto confermerebbe il coinvolgimento diretto degli indagati.Gli arresti sono stati eseguiti dai carabinieri di Brindisi in due distinte occasioni, la prima il 7 novembre scorso a seguito della maxi operazione Alto Impatto, la seconda il 15 marzo scorso. A processo immediato finiscono Antonio Borromeo, Alessio Giglio, Antonio Lagatta, Antimo Libardo, Michael Maggi, Tiziano Marra, Diego Pupino, Claudio Rillo, Lorenzo Russo, Damiano Truppi, Angelo Ferrari, Vincenzo Vantaggiato e Annamaria Romano.