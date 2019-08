Sub scompare durante una battuta di pesca: vane le ricerche

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BRINDISI - Ricerche sono in corso nel mare di Brindisi per la scomparsa di un sub che si era immerso per una battuta di pesca nello specchio d’acqua davanti a Punta della Contessa.L’allarme è scattato nella tarda serata di ieri quando alcune persone che erano sulla stessa barca dell’uomo, un brindisino di 58 anni, preoccupata per la lunga assenza, ha attivato la macchina dei soccorsi. .Sul posto gli uomini della Capitaneria di porto che stamani hanno ripreso a scandagliare il tratto di mare dove il sub si era immerso.