Disperso un giovane sub al largo di Brindisi, ricerche con sommozzatori ed elicottero

Ultimo aggiornamento: 17:55

Ricerche in corso nelle acque al largo del porticciolo di Brindisi per un uomo disperso in mare. Risulta scomparso un giovane sub, cuoco di professione in un locale della provincia. In azione sommozzatori, motovedette della Capitaneria di porto e un elicottero dei vigili del fuoco. Il giovane era uscito in mattinata in barca insieme con un amico. Poi l'immersione. Quando il compagno ha visto che il tempo passava senza che l'altro riemergesse, è scattato l'allarme. Immediata la macchina dei soccorsi. Per ora nessun avvistamento.Aggiornamenti nei prossimi minuti.