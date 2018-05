«Quel giorno mi tormenta. La giustizia ci ha restituito la dignità»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Anna Giuliano frequentava la quinta classe del Morvillo-Falcone, quel 19 maggio del 2012 che fece cambiare repentinamente la normale traiettoria della sua vita di appena 18enne. Da allora sono passati 6 anni e, dopo una laurea in servizi sociali conseguita col massimo dei voti dopo la discussione della tesi che trattava proprio di quanto accaduto in quei terribili momenti, ora è una giovane donna che sa quel che vuol e che conosce le parole d’ordine per raggiungere gli obiettivi che si è posta. Una su tutte: resilienza.«Nonostante siano trascorsi 6 anni, i ricordi nella mia mente sono impressi e indelebili. Ricordo tutto, dal momento in cui sono scesa dal pullman fino al momento dell’esplosione e all’arrivo dei soccorsi».«Tra me e me pensavo che solo un pazzo sarebbe potuto arrivare a fare una cosa del genere ma poi, ascoltando la sua confessione, ho capito che non si trattava di un folle ma di una mente più che lucida: si trattava di un uomo che al posto del cuore aveva una pietra».«La Giustizia e tutti gli operatori che hanno collaborato al processo hanno fatto del proprio meglio: tutti sono stati