Strasburgo deciderà il 28 giugno il "pasticciaccio" di Acque Chiare

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La data c’è, la decisione sarà assunta il 28 giugno prossimo. Il nodo Acque Chiare sarà sbrogliato ad inizio estate, così come saranno risolte tutte le analoghe questioni poste per villaggi gemelli in tutta Italia.La Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo ha comunicato che: “pronuncerà la sentenza della Grande Camera nel caso di Giem srl e altri contro Italia il 28 giugno 2018”.“In queste domande – si precisa – i ricorrenti lamentano la confisca di abitazioni e terreni di loro proprietà che facevano parte di progetti di sviluppo inizialmente autorizzati dalle autorità competenti, ma successivamente dichiarati illegali”.Una volta pubblicata la decisione della Grande Chambre, sarà fissata l’udienza della Corte di Cassazione in cui si analizzerà nello specifico il caso del complesso brindisino, da dieci anni sotto sequestro, su cui pende un provvedimento di confisca deciso dal Tribunale di Brindisi e confermato in appello.Sotto i riflettori c’è in particolare una questione. La possibilità di sottrarre in via definitiva un bene a qualcuno, in assenza di una sentenza di condanna. In caso cioè di prescrizione. Ci sono state pronunce discordanti.La Suprema Corte dovrebbe esprimersi in via definitiva non solo sulle sentenze di condanna dei quattro imputati nel processo “madre”, ma anche sugli effetti patrimoniali e quindi sulla stabilita “espropriazione” in favore della